Info Terbaru Bansos PKH BPNT November Desember 2025 dan Cara Cek Status Penerimanya

JAKARTA - Info terbaru Bansos PKH BPNT November Desember 2025 dan cara cek status penerimanya. Pemerintah kembali menyalurkan bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di November Desember 2025.

Pemberian bansos ini masuk ke dalam penyaluran bansos tahap 4 yakni dimulai sejak Oktober, November dan Desember.

Penyaluran bansos BPNT dilakukan secara bertahap melalui bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) dan PT Pos Indonesia. Bansos diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberian bantuan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bantuan PKH dan BPNT termasuk yang terakhir di tahun 2025.

1. Cara Cek Penerima BLT Pakai KTP Lewat Aplikasi

Pengecekan status penerima BLT kini bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos atau situs resmi milik Kementerian Sosial.