Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Info Terbaru Bansos PKH BPNT November Desember 2025 dan Cara Cek Status Penerimanya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |22:10 WIB
Info Terbaru Bansos PKH BPNT November Desember 2025 dan Cara Cek Status Penerimanya 
Bansos di November 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Info terbaru Bansos PKH BPNT November Desember 2025 dan cara cek status penerimanya. Pemerintah kembali menyalurkan bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di November Desember 2025. 

Pemberian bansos ini masuk ke dalam penyaluran bansos tahap 4 yakni dimulai sejak Oktober, November dan Desember. 

Penyaluran bansos BPNT dilakukan secara bertahap melalui bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) dan PT Pos Indonesia. Bansos diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberian bantuan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bantuan PKH dan BPNT termasuk yang terakhir di tahun 2025.

1. Cara Cek Penerima BLT Pakai KTP Lewat Aplikasi

Pengecekan status penerima BLT kini bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos atau situs resmi milik Kementerian Sosial. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185027/blt_kersa_di_november-a6WO_large.jpg
BLT Kesra 2025 Sebesar Rp 900.000 Cair Sampai Kapan? Berikut Cara Cek dan Kriteria di Sini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181942/bansos_cair-tGYz_large.jpg
Ini Link Resmi dan Cara Cek Pencairan Bansos PKH dan BPNT di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175072/bansos_di_oktober_2025-24VH_large.png
Anda Termasuk Kategori Penerima Bansos PKH dan BPNT Oktober 2025? Ini Cara Cek dan Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/622/3174807/bansos_pkh-n3gx_large.png
Bansos Rp600.000 Cair di Oktober 2025, Cek Link Resmi hingga Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174806/bansos_pkh-egtC_large.jpg
Apakah Anda Termasuk Kategori Penerima Bansos PKH dan BPNT Oktober 2025? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/622/3174814/bansos_cair-oylb_large.jpg
Tanggal Berapa Bansos PKH dan BPNT Oktober 2025 Cair? Ini Link dan Cara Cek Status Penerima
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement