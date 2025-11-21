Daftar Bansos yang Cair Hari Ini, Cek Nama Penerima di Sini!

JAKARTA - Berikut daftar bansos yang cair hari ini, di antaranya bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Masyarakat dapat segera mengecek bansos BPNT di cekbansos.kemensos.go.id. Bansos ini masuk ke dalam penyaluran bansos tahap 4 yakni dimulai sejak Oktober, November, dan Desember.

Penyaluran bansos BPNT dilakukan secara bertahap melalui bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) dan PT Pos Indonesia. Bansos diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini merampungkan proses verifikasi terhadap sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat baru bansos agar penyalurannya pada triwulan keempat tahun ini tepat sasaran.

Proses validasi dilakukan Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah melalui dinas sosial setempat, kemudian data yang terverifikasi itu diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan keakuratan data.

"Hasilnya itu adalah sudah ada sekitar 15 juta yang diverifikasi langsung ke lapangan, seperti memeriksa rumah, jumlah keluarga, dan juga kondisi sosial mereka. Sebanyak 11–12 juta dinyatakan layak menerima bansos. Semua data sedang diperiksa ulang tim BPS,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf.