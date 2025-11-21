Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Kesra 2025 Sebesar Rp 900.000 Cair Sampai Kapan? Berikut Cara Cek dan Kriteria di Sini 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |20:17 WIB
BLT Kesra 2025 Sebesar Rp 900.000 Cair Sampai Kapan? Berikut Cara Cek dan Kriteria di Sini 
JAKARTA - BLT Kesra 2025 sebesar Rp900.000 cair sampai kapan? Berikut cara cek dan kriteria di Sini.  Pemerintah telah menyalurkan BLT kesejahateraan rakyat (Kesra) sejak Senin, 20 Oktober 2025. 

Penyaluran BLT Kesra Rp900.000 melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) dan juga lewat PT Pos Indonesia.

Total bantuan yang diterima masyarakat sebesar Rp900.000 untuk tiga bulan, dengan rincian Rp300.000 per bulan yang akan diberikan sekaligus. 

Namun, masih ditemukan sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang melaporkan bahwa dana tersebut belum juga masuk ke rekening mereka.

Untuk memastikan apakah Anda termasuk penerima bantuan tersebut, cukup siapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan lakukan pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos atau situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Lalu, seperti apa langkah-langkah untuk mengeceknya? 

Berikut panduan lengkap cek penerima BLT Kesra Rp900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2025:

 

