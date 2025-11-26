Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Serang–Panimbang Seksi 2 Beroperasi Oktober 2026, Jakarta–Banten Selatan Hanya 2 Jam

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |16:12 WIB
Tol Serang–Panimbang Seksi 2 Beroperasi Oktober 2026, Jakarta–Banten Selatan Hanya 2 Jam
Tol Serang-Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung–Cileles sepanjang 24,17 kilometer. (Foto: Okezone.com/WIKA)
JAKARTA - Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung–Cileles sepanjang 24,17 kilometer (km) ditargetkan beroperasi pada Oktober 2026. Hal itu menandai langkah signifikan dalam penyelesaian total Proyek Strategis Nasional (PSN) sepanjang 83,67 km.

Direktur Utama WIKA Serang Panimbang, Juliansyah, menyampaikan beroperasinya ruas Rangkasbitung–Cileles pada Oktober 2026 akan menjadi game changer.

“Ini bukan hanya soal memangkas waktu tempuh, tapi tentang membuka isolasi ekonomi. Akses yang lebih aman, cepat, dan nyaman akan segera mendorong investasi, memajukan sektor pariwisata, dan pada akhirnya, mempercepat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten,” kata Juliansyah, Rabu (26/11/2025).

Juliansyah menjelaskan, peran utama Jalan Tol Serang-Panimbang adalah sebagai katalisator pembangunan. Terkoneksi langsung dengan Tol Trans Jawa, jalan tol ini secara signifikan memangkas waktu tempuh dari Jakarta menuju Banten Selatan, menjadikannya hanya 1 hingga 2 jam, dari waktu tempuh sebelumnya yang mencapai 3–4 jam.

Selain itu, jalan tol ini juga membuka pintu gerbang utama menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, serta destinasi ikonik lainnya seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Peningkatan aksesibilitas ini diharapkan tidak hanya menarik lebih banyak wisatawan dan mendorong mereka tinggal lebih lama, tetapi juga memicu investasi pariwisata di kawasan tersebut.

 

