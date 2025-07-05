Titik 0 Km Tol Trans-Jawa Ternyata Bukan Merak atau Surabaya, Ini Lokasi Sebenarnya

Titik 0 Km Tol Trans-Jawa ternyata bukan di Merak atau Surabaya. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)

JAKARTA – Titik 0 Km Tol Trans-Jawa ternyata bukan di Merak atau Surabaya. Lantas, di mana sebenarnya lokasi aslinya?

Bagi pengguna jalan tol di Pulau Jawa, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama-nama seperti Merak, Cikampek, Semarang, hingga Surabaya. Tapi, siapa yang tahu letak titik nol kilometer (Km 0) yang ada di Tol Trans-Jawa?

Selama ini, banyak yang berasumsi bahwa titik awal dari jaringan tol terpanjang di Indonesia terletak di Merak atau bahkan di Surabaya. Padahal, informasi tersebut tidak sepenuhnya benar.

Berdasarkan unggahan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, lokasi Km 0 justru berada di Jakarta. Tepatnya, titik 0 Km Tol Trans-Jawa berada di ruas Tol Dalam Kota Cawang–Tomang.

Di lokasi inilah penanda resmi dimulainya penghitungan kilometer untuk seluruh ruas tol Trans-Jawa.

- Arah Cawang dan Tomang Jadi Patokan

Mengacu pada informasi resmi, titik Km 0 dibagi menjadi dua arah:

Km 0 arah Cawang mengarah ke timur (Jakarta – Semanggi – Surabaya),

Km 0 arah Tomang mengarah ke barat (Jakarta – Tangerang – Merak).

Artinya, jika memulai perjalanan dari Jakarta ke arah Surabaya, maka angka kilometer akan semakin besar seiring pergerakan ke timur. Sebaliknya, angka kilometer akan semakin kecil ketika menuju ke arah barat, menuju Merak.

Faktanya, tidak banyak pengguna jalan tol yang benar-benar sadar akan eksistensi titik 0 Km ini. Banyak yang melintasinya setiap hari tanpa menyadari pentingnya titik awal pengukuran jalan tersebut.

Kementerian PU pun mencoba menyampaikan edukasi transportasi dasar yang jarang diketahui masyarakat luas.

“Titik 0 Km Tol Trans-Jawa bukan cuma angka biasa. Next time lewat Cawang atau Tomang, cek papan penunjuknya ya... siapa tahu ketemu Km 0!” tulis akun @pupr_binamarga dalam unggahannya, Sabtu (5/7/2025).