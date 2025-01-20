Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pembangunan Proyek Infrastruktur di Pemerintahan Prabowo Turunkan Biaya Logistik

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |15:19 WIB
Pembangunan Proyek Infrastruktur di Pemerintahan Prabowo Turunkan Biaya Logistik
Pembangunan Proyek Infrastruktur di Pemerintahan Prabowo Turunkan Biaya Logistik (Foto: Tol Serang Panimbang/WIKA)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pemerintahan Prabowo Subianto untuk meningkatkan konektivitas nasional, menurunkan biaya logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya melalui proyek Jalan Tol Serang-Panimbang. 

"Jalan Tol Serang-Panimbang merupakan bukti nyata bagaimana sinergi antara pemerintah dan sektor infrastruktur dapat memberikan dampak positif bagi sektor logistik dan perekonomian nasional. Infrastruktur ini akan memangkas waktu tempuh dan menurunkan biaya operasional logistik secara signifikan," ujar Ketua Umum ALFI Akbar Djohan di Jakarta, Senin (20/1/2025).

1. Pembangunan Jalan Tol Pangkas Waktu Perjalanan

Ketua Umum ALFI Akbar Djohan menyebut Jalan Tol Serang-Panimbang yang dibangun PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) sepanjang 83,67 km merupakan penghubung strategis antara Kota Serang, ibu kota Provinsi Banten, dengan Kecamatan Panimbang, yang merupakan akses utama menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Akbar meyakini infrastruktur ini mampu memangkas waktu perjalanan dari Jabodetabek menuju Banten Tengah dan Selatan dari 3-4 jam menjadi hanya 1-2 jam.  

"Jalan tol ini juga diharapkan nantinya mampu menurunkan biaya logistik secara signifikan untuk jangka panjang," lanjut Akbar. 

Mengutip studi kelayakan ekonomi yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2016, Akbar menyampaikan Jalan Tol Serang-Panimbang dapat menurunkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) hingga 30 persen dan mengurangi waktu tempuh transportasi barang hingga 50 persen.  

"Dengan berkurangnya biaya dan waktu distribusi, para pelaku usaha akan lebih mudah menjangkau pasar, khususnya wilayah Banten Tengah dan Selatan, yang memiliki potensi ekonomi besar," sambung Akbar. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/470/3175618/infrastruktur-FHBi_large.png
Ini Bukti Pembangunan Infrastruktur di RI Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/470/3175239/menteri_pu-4lhi_large.jpg
Menteri PU Bakal Audit Legalitas Bangunan Ponpes se-Indonesia Usai Tragedi Al-Khoziny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173658/satelit-lTk4_large.jpg
Penyebab Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi-Maluku-Papua Terganggu, Ditargetkan Pulih via Satelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/470/3173560/menhub_dudy-81PX_large.jpg
Pemerintah Bakal Pindahkan Patung Jenderal Sudirman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171720/infrastruktur_ri-dlrY_large.jpg
Proyek Infrastruktur Habiskan Rp142,1 Triliun hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/320/3171391/menko_ahy-r5pu_large.jpg
Menko AHY Ungkap 5 Strategi RI Jadi Negara Siap Hadapi Masa Depan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement