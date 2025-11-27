Pekerja SPBU Pertamina Dipersiapkan Hadapi Situasi Darurat

JAKARTA - Pekerja SPBU Pertamina dipersiapkan menghadapi situasi darurat. Hal ini melalui simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD).

Manajer Health, Safety, Security, & Environment (HSSE) Pertamina Retail mengatakan, PKD merupakan agenda berkala yang dilaksanakan di berbagai lokasi SPBU COCO sebagai bentuk penerapan HSSE, serta untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan pengelolaan risiko bagi para pekerja SPBU.

"Tidak bisa dipungkiri, SPBU merupakan area dengan potensi bahaya yang tinggi baik dari sisi keselamatan maupun keamanan. Oleh karenanya, simulasi ini dilakukan sebagai sarana evaluasi kesiapan prosedur, keandalan peralatan, dan efektivitas komunikasi di lapangan, sehingga harapannya risiko dapat diminimalisir,” kata Ruli dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Kegiatan PKD kali ini dilaksanakan di SPBU COCO 41.551.01 Lempuyangan, pada Rabu 26 November 2025 bekerja sama dengan personel TNI-Polri setempat menjalankan skenario mengenai penanganan tindak kejahatan dan mitigasi bahaya kebakaran yang berpotensi terjadi dalam kondisi nyata di SPBU.