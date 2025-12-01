⁠Imroatus, Bukti Nyata Dampak Sosial Pemberdayaan PNM Mekaar

JAKARTA - Kisah pemberdayaan perempuan tidak hanya tentang naiknya pendapatan, tetapi juga tentang bagaimana satu perubahan mampu memantik perubahan lainnya di sekelilingnya.

Hal itu tercermin dari perjalanan Imroatus Sofiyah, nasabah PNM Mekaar Cabang Surabaya yang telah bergabung PNM sejak 2020 dengan usaha Kerupuk Udang Sangrai yang ia kembangkan dari dapur rumahnya.

Lima tahun berjalan, Imroatus menunjukkan bagaimana intervensi pemberdayaan yang tepat dapat melahirkan dampak sosial berlapis.

Melalui program Mekaarpreneur dari PNM, ia memperoleh penguatan kapasitas yang menyeluruh mulai dari branding, pengelolaan usaha, hingga strategi pemasaran yang membuat produknya semakin kompetitif dan usahanya naik kelas.

Namun kontribusi terbesar Imroatus justru muncul di luar ruang usaha. Ia membuka kelas les gratis di rumahnya untuk anak-anak sekitar.