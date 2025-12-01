Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat ke 8.541 pada Awal Desember

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |09:32 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke 8.541 pada Awal Desember
IHSG Dibuka Menguat ke 8.541 pada Awal Desember (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 32,83 poin atau 0,39 persen ke posisi 8.541,54 pada perdagangan hari ini.

Pada perdagangan Senin (1/12/2025), total nilai transaksi tercatat Rp3,67 triliun dengan volume 7,01 miliar saham, sementara frekuensi mencapai 457.400 kali. Jumlah saham yang menguat sebanyak 278, melemah 309, dan 369 stagnan.

Indeks lain turut bergerak positif, seperti LQ45 yang naik ke 847,52 atau +1,76 poin (+0,21 persen). Indeks IDX30 menguat ke 437,84 atau naik 1,93 poin (+0,44 persen).

Sejumlah saham top gainers mencatatkan penguatan seperti PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) naik 140 poin (+5,74 persen) ke 2.580. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menguat 175 poin (+2,11 persen) menjadi 8.450. 

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) bertambah 50 poin (+1,72 persen) ke 2.960, sementara PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) naik 60 poin (+1,71 persen) ke 3.570.

Di sisi lain, tekanan jual terlihat pada sejumlah saham top losers seperti PT Astra International Tbk (ASII) turun 150 poin (-2,29 persen) ke 6.400. PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) melemah 150 poin (-2,27 persen) menjadi 6.450. 

Kemudian, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) terkoreksi 80 poin (-2,23 persen) ke 3.500, sedangkan PT Indosat Tbk (ISAT) melemah 50 poin (-2,09 persen) ke 2.340.
 

(Dani Jumadil Akhir)

