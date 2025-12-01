Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia–EAEU CEPA Molor Gegara Parlemen Kazakhstan Dibubarkan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |19:09 WIB
Indonesia–EAEU CEPA Molor Gegara Parlemen Kazakhstan Dibubarkan
Mendag Budi Santoso menyampaikan perjanjian dagang dengan Kazakhstan masih terkendala pasca pembubaran parlemen. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa perjanjian dagang dengan Kazakhstan masih terkendala pasca pembubaran parlemen negara tersebut.

Perjanjian dagang dengan Kazakhstan merupakan bagian dari negosiasi kesepakatan dagang bebas Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) atau Eurasian Economic Union yang meliputi Rusia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, dan Kirgizstan.

Semestinya, lanjut Budi, perjanjian dagang itu rampung pada Desember ini. Namun karena konflik di Kazakhstan, perjanjian tersebut belum direalisasikan.

"Indonesia–EAEU CEPA ini seharusnya Desember selesai. Tapi kemarin kami dengar kabar parlemen Kazakhstan dibubarkan, jadi terpaksa mundur," ujarnya dalam Rapimnas Kadin 2025 di Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12/2025).

Mendag mengatakan kemungkinan molornya kesepakatan perjanjian dagang itu sampai tahun depan. Hal ini menjadi tantangan pemerintah dalam memperluas pasar ekspor ke negara-negara tersebut.

"Sehingga kemungkinan mundur, kalau tidak Januari atau Februari ini," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Mendag juga memaparkan arah kebijakan perdagangan internasional Indonesia untuk tahun 2025, yang menempatkan berbagai perundingan dagang strategis sebagai prioritas utama. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pasar dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Dalam agenda 2025, pemerintah menargetkan penyelesaian sejumlah perundingan penting, antara lain Indonesia–EU CEPA, Indonesia–Canada CEPA, Indonesia–Peru CEPA, Indonesia–EAEU CEPA, dan Indonesia–Tunisia PTA.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/455/3186275//pengusaha-hJz4_large.jpg
Syarat Jadi Negara Maju Belum Tercapai, Rasio Wirausaha RI Baru 3,2 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/455/3186253//mendag-ZhKJ_large.png
Mendag Minta UMKM Aktif Jualan Online: Minim Modal Tanpa Perlu Sewa Toko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181884//mendag_budi-9RPl_large.png
Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181878//mendag_budi-hPl8_large.jpg
Mendag Larang Masyarakat Beli Baju Impor Bekas, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164360//mendag-eCd3_large.png
AS Temukan Udang Beku asal Indonesia Terpapar Radioaktif, Mendag Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/320/3161122//mal-26A3_large.png
Banyak Rojali di Mal, Mendag: Itu Kebebasan Konsumen untuk Melihat Barang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement