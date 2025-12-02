Banyak Manfaatnya, Nabung di MNC Bank Anti Ribet dan Pasti Cuan!

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, berkomitmen untuk senantiasa memberikan nilai tambah kepada nasabahnya melalui produk dan layanan yang disajikan, khusunya tabungan.

Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui aplikasi layanan perbankan digital MotionBank yang dihadirkan oleh MNC Bank untuk memberikan pengalaman perbankan yang serba praktis dan dapat diakses di mana saja, kapan saja. Masyarakat umum, khususnya nasabah MNC Bank, dapat dengan mudah mengakses dan memenuhi segala kebutuhan transaksi keuangan dan perbankan hanya berbekal smartphone.

Terlebih, MNC Bank juga telah menghadirkan program menabung unggulannya di MotionBank, antara lain Tabungan Dahsyat Berhadiah, Tabungan Motion Cuan, dan Tabungan Hadiah Pasti, untuk semakin mempermudah masyarakat merasakan pengalaman menabung yang aman dan menguntungkan di MNC Bank.

"Melalui MotionBank, kami berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang serba mudah, nyaman, dan aman kepada masyarakat, dengan misi untuk memberikan akses keuangan yang lebih luas lagi bagi seluruh masyarakat di mana saja dan kapan saja. Hal tersebut merupakan komitmen kami untuk memperkuat ekosistem layanan keuangan yang kami sajikan agar lebih inklusif dan praktis," kata Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Dirinya menambahkan bahwa ragam program tabungan unggulan yang disajikan dalam MotionBank merupakan salah satu komitmen MNC Bank dalam memberikan pengalaman menabung yang lebih eksklusif.

“Kini masyarakat, khususnya nasabah kami, dapat dengan mudah merasakan pengalaman menabung yang lebih menguntungkan dan pastinya aman. Ada Tabungan Dahsyat Berhadiah yang menyajikan ragam hadiah istimewa mulai dari uang tunai hingga mobil, ada Tabungan Motion Cuan yang menawarkan suku bunga yang sangat kompetitif hingga 7% p.a, dan Tabungan Hadiah Pasti yang memberikan hadiah langsung kepada nasbah yang menabung,” kata Rita.