Konsisten Terapkan Tata Kelola Baik, PNM Kembali Raih Predikat Tertinggi dalam CGPI Award 2025

JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menunjukkan kualitas tata kelola perusahaan yang solid dengan meraih predikat “Sangat Terpercaya” dalam ajang Indonesia Most Trusted Companies 2025 berdasarkan Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2024.

Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi PNM dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh dan berkelanjutan.

PNM menjadi satu dari 25 perusahaan nasional yang berhasil menembus kategori tertinggi dalam penilaian tahun ini. Skor tersebut menempatkan PNM sejajar dengan perusahaan-perusahaan besar lain yang dinilai telah memiliki sistem tata kelola yang kokoh dan berdaya tahan.

Di tengah kondisi ekonomi global yang masih fluktuatif serta industri jasa keuangan yang penuh tantangan, capaian ini memperlihatkan bagaimana tata kelola yang kuat menjadi landasan pertumbuhan perusahaan, termasuk perusahaan yang fokus pada sektor ultra mikro seperti PNM.

Tahun ini, penyelenggaraan CGPI mengusung tema "Membangun Kapabilitas Dinamis Perusahaan dalam Kerangka GCG".

Tema tersebut menyoroti pentingnya kemampuan adaptif perusahaan menghadapi era bisnis yang terus berubah mulai dari percepatan teknologi, kompetisi industri, hingga dinamika pasar global. Dalam era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), tata kelola bukan lagi sekadar kepatuhan, melainkan kunci dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan kepercayaan publik.