Pertamina Kirim 100 Ribu Barel BBM untuk SPBU Shell

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga resmi mengirim memasok BBM ke jaringan SPBU BP-AKR, Vivo, hingga Shell. Total BBM yang dikirim Pertamina kepada SPBU Swasta sebesar 430 ribu barel untuk memenuhi stok hingga akhir tahun.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menyampaikan bahwa suplai ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga amanah kolaborasi yang diamanahkan oleh Kementerian ESDM, sekaligus untuk menjaga ketahanan dan distribusi energi untuk Indonesia.

"Penyaluran kepada Shell Indonesia menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga tidak hanya siap memenuhi kebutuhan BBM untuk jaringan SPBU Pertamina, tetapi juga menjadi mitra strategis bagi operator SPBU swasta," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/12/2025).

Roberth mengatakan, untuk Shell Indonesia penyaluran kali ini 100 ribu barel, sehingga total suplai kepada seluruh SPBU Swasta (BP-AKR, Vivo, dan Shell Indonesia) mencapai 430 ribu barel. "Ini menunjukkan kapasitas suplai kami yang kuat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan energi nasional," lanjutnya.

Lebih lanjut, Roberth menambahkan mekanisme penyediaan pasokan kepada Shell Indonesia dengan menggunakan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi mekanisme compliance serta governance secara Business to Business (B2B).

Dengan niat baik, transparansi serta sesuai dengan praktik prektik Good Corporate Governance, Pertamina Patra Niaga dan Shell Indonesia berkomitmen memastikan ketersediaan BBM serta distribusi energi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.