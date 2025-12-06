Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Targetkan Integrasi Stasiun Karet dan BNI City Rampung Sebelum Libur Nataru 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |11:02 WIB
Menhub Targetkan Integrasi Stasiun Karet dan BNI City Rampung Sebelum Libur Nataru 
Menhub Dudy (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menargetkan integrasi atau penggabungan stasiun Karet dan BNI City akan rampung sebelum musim libur Natal dan Tahun Baru 2026.

Dia mengatakan, penggabungan kedua stasiun ini masih menunggu pihak PT KAI selaku operator, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebab saat ini, masih ada sejumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki guna memeberikan keamanan dan kenyamanan pengguna. 

"Diharapkan ya (Sebelum Nataru). Kita akan kejar lagi ya PT KAI dan Pemrov," ujarnya dalam media briefing di Jakarta dikutip, Sabtu (6/12/2025).

Dia memastikan bahwa, Stasiun Karet tidak bakal ditutup, namun aktivitas naik-turun penumpang KRL akan dialihkan ke Stasiun BNI City. Sehingga masyarakat bisa tetap mengunakan stasiun karet untuk akses masuk dan keluar stasiun.

"Turun naiknya (Penumpang) di Stasiun BNI (City). Tapi stasiunnya yang di Karet enggak ditutup. Jadi kalau teman-teman yang dari Tanah Abang yang masuk dari Karet tetap bisa dibuka. Jadi bisa jalan tapi keretanya naiknya dari BNI. Jadi sedikit jalan," sambungnya.

Menhub menjelaskan saat ini tengah dilakukan proses konstruksi untuk akses pejalan kaki yang menghubungkan Stasiun Karet dengan Stasiun BNI BNI City. Selain itu Kemenhub juga telah meminta Pemerintah Provisi Jakarta untuk membangun jembatan penyeberangan untuk melewati kali Ciliwung.

 

