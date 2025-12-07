Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 SPBU Beroperasi di Aceh Tamiang, Distribusi BBM dan LPG Berangsur Pulih 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |10:51 WIB
3 SPBU Beroperasi di Aceh Tamiang, Distribusi BBM dan LPG Berangsur Pulih 
3 SPBU Beroperasi di Aceh Tamiang, Distribusi BBM dan LPG Berangsur Pulih (Foto: Pertamina Patra Niaga)
A
A
A

JAKARTA - Distribusi BBM dan LPG di Kabupaten Aceh Tamiang, salah satu wilayah yang paling parah dan sempat terisolasi, telah pulih pasca bencana banjir dan longsor. 

Hingga hari Sabtu (6/12), setidaknya sudah ada 3 SPBU yang beroperasi melayani masyarakat. Adapun di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) dan Aceh, masih terdapat beberapa SPBU yang blackout (jaringan listrik mati) ataupun mengalami kerusakan sarana dan prasarana akibat terkena banjir.

"Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) memprioritaskan pemulihan SPBU yang terkena dampak bencana. Kami juga sudah memulihkan 3 SPBU di Kabupaten Aceh Tamiang, agar dapat berfungsi melayani kebutuhan masyarakat di sana," sebut Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi dalam keterangan resmi, Minggu (7/12/2025). 

Untuk SPBU di Sumut, saat ini hanya 3 SPBU yang masih belum beroperasi. Rudy merinci, dari 55 SPBU di Kabupaten Deli Serdang 1 SPBU masih mengalami kerusakan sarana dan prasarana, sementara 54 lainnya telah beroperasi. Kemudian di Kabupaten Langkat, dari 21 SPBU, ada 2 yang masih belum dapat melayani konsumen karena mengalami banjir di area pulau pompa.

Sementara di Aceh, seluruh SPBU di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, dan Bireuen telah beroperasi normal. Kemudian di Kabupaten Pidie Jaya, dari 4 SPBU, 3 sudah beroperasi dan 1 sisanya mengalami kerusakan sarana dan prasarana. Di Kabupaten Aceh Tamiang, 3 dari 7 SPBU sudah beroperasi, sisanya masih dalam proses pemulihan karena terjadi kerusakan sarana dan prasarana. 

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
