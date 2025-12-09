Segini Kekayaan Denny Caknan yang Donasi Rp1 Miliar untuk Beli Hutan di Indonesia

JAKARTA - Segini Kekayaan Denny Caknan yang Donasi Rp1 Miliar untuk Beli Hutan di Indonesia. Ide beli hutan itu berawal dari Pandawara Group untuk memberi hutan-hutan di seluruh Indonesia agar tak dialihfungsikan.

Banyak yang langsung berdonasi memberikan sejumlah uang untuk merealisasikan ide yang terkesan susah diwujudkan.

Salah satunya Denny Caknan yang langsung memberikan donasi dengan jumlah fantastis. ia berani mengeluarkan Rp1 miliar dari kantongnya sendiri.

"Saya Rp1 miliar. Denny Caknan," tulis dia dalam postingannya pada, Minggu 7 Desember 2025.

Lalu dari mana saja sumber penghasilannya Denny Caknan? Ini rangkuman Okezone, Selasa (9/12/2025).

Harta kekayaan Denny Caknan memang tak pernah diungkap ke publik berapa jumlahnya. Akan tetapi jika dilihat dari beberapa sumber penghasilan sebagai penyanyi, YouTuber hingga pencipta lagu, hartanya bisa dikatakan cukup banyak.

Bayaran Denny Caknan untuk satu kali manggung dilaporkan bisa mencapai Rp100 juta bahkan lebih. Ia juga kerap mengisi berbagai acara hiburan di daerah maupun di TV.