Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Harga Emas Pegadaian Hari Ini 10 Desember, dari Antam, UBS dan Galeri24 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |09:03 WIB
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 10 Desember, dari Antam, UBS dan Galeri24 
Harga Emas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga produk emas di Pegadaian mengalami pergerakan hari ini, Rabu (10/12/2025). Baik emas Galeri24 serta UBS bergerak bervariatif.

Sebagaimana tertera dalam website resmi Pegadaian, harga emas Galeri24 dibandrol di level Rp2.434.000 per gram. Terjadi penurunan Rp8.000 dari harga sebelumnya Rp2.442.000 per gram.

Untuk emas UBS dijual di harga Rp2.474.000 per gram. Naik tipis Rp2.000 dibanding hari sebelumnya yang dijual seharga Rp2.472.000 per gram.

Sementara emas Antam yang biasa dijual masih tidak ditampilkan pada laman.

Sebagai informasi tambahan, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1 kg, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 sampai 500 gram.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/622/3188482/harga_emas_antam-BlAS_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 8 Desember Naik Rp5.000, Dijual Rp2.409.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/622/3188368/harga_emas-JaBW_large.jpg
Harga Emas Diprediksi Tembus Rp2,5 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/622/3188335/emas_antam-3jVk_large.jpg
Daftar Terbaru Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188179/harga_emas_antam-Gy5D_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 6 Desember Turun, Cek Daftar Terbarunya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187969/emas-mKIc_large.jpg
Emas Masuk Simbara Mulai 2026, Harga Bakal Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/622/3187941/emas_antam-qEeX_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 5 Desember Naik Lagi, Cek Daftar Terbarunya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement