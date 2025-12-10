Harga Emas Pegadaian Hari Ini 10 Desember, dari Antam, UBS dan Galeri24

JAKARTA - Harga produk emas di Pegadaian mengalami pergerakan hari ini, Rabu (10/12/2025). Baik emas Galeri24 serta UBS bergerak bervariatif.

Sebagaimana tertera dalam website resmi Pegadaian, harga emas Galeri24 dibandrol di level Rp2.434.000 per gram. Terjadi penurunan Rp8.000 dari harga sebelumnya Rp2.442.000 per gram.

Untuk emas UBS dijual di harga Rp2.474.000 per gram. Naik tipis Rp2.000 dibanding hari sebelumnya yang dijual seharga Rp2.472.000 per gram.

Sementara emas Antam yang biasa dijual masih tidak ditampilkan pada laman.

Sebagai informasi tambahan, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1 kg, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 sampai 500 gram.