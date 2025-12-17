Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

RUPSLB BRI, Viviana Dyah Ayu Retno Ditunjuk Jadi Wadirut, Berikut Susunan Terbarunya 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |17:35 WIB
RUPSLB BRI, Viviana Dyah Ayu Retno Ditunjuk Jadi Wadirut, Berikut Susunan Terbarunya 
RUPSLB BRI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) resmi merombak susunan pengurus perseroan. 

Dalam rapat yang berlangsung di Jakarta, Rabu (17/12/2025) sore, pemegang saham melakukan perubahan signifikan pada jajaran direksi, termasuk pengangkatan Wakil Direktur Utama yang baru yakni Viviana Dyah Ayu Retno K.

Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) selaku pemegang saham seri A Dwiwarna memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat empat anggota direksi, yaitu Agus Noorsanto (Wakil Direktur Utama), Ahmad Solichin Lutfiyanto (Direktur Human Capital & Compliance), Mucharom (Direktur Manajemen Risiko) dan Nancy Adistyasari (Direktur Consumer Banking).

Selain itu, pemegang saham menyetujui perubahan nomenklatur jabatan dari Direktur Human Capital & Compliance menjadi Direktur Legal & Compliance.

Posisi Wakil Direktur Utama kini diamanahkan kepada Viviana Dyah Ayu Retno K, menggantikan Agus Noorsanto. Sebelum penunjukan ini, Viviana merupakan sosok internal yang menjabat sebagai Direktur Finance & Strategy BRI.

Sebagai pengganti jajaran direksi yang diberhentikan, RUPSLB mengangkat nama-nama baru, yakni Mahdi Yusuf sebagai Direktur Legal & Compliance, Ety Yuniarti sebagai Direktur Manajemen Risiko, Aris Hartanto sebagai Direktur Consumer Banking dan Achmad Royadi mengisi posisi yang ditinggalkan Viviana sebagai Direktur Finance & Strategy.

 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita finance lainnya
