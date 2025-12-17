Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp6.000, Segram Jadi Rp2,47 Juta

Harga emas Antam (ANTM) kembali naik pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Harga emas Antam (ANTM) kembali naik pada perdagangan hari ini. Emas Antam naik Rp6.000 menjadi Rp2.470.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang diterima jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp6.000 menjadi Rp2.330.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi Antam, beberapa macam emas untuk saat ini masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022, sehingga nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023, dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), bukti potong PPh 22 akan diterbitkan oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Rabu (17/12/2025), dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.285.000

Emas 1 gram: Rp2.470.000

Emas 2 gram: Rp4.880.000

Emas 3 gram: Rp7.295.000

Emas 5 gram: Rp12.125.000

Emas 10 gram: Rp24.195.000