HOME FINANCE PROPERTY

Apa Kabar Pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028? 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |14:02 WIB
Apa Kabar Pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028? 
Apa Kabar Pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028? (Foto: OIKN)
A
A
A

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memulai kegiatan konstruksi IKN untuk tahap II. Pembangunan tahap ini mengerjakan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif, proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2027

Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan, seluruh pekerjaan pembangunan IKN memiliki satu tujuan utama, yakni memastikan Nusantara siap berfungsi sebagai Ibu Kota Politik pada 2028 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.

"Supervisi yang masuk dalam kontrak tidak boleh ada perubahan. Jika terjadi penyimpangan lebih dari 10 persen, kontrak dapat diterminasi. Seluruh laporan harus jelas, kehadiran dilakukan secara digital, serta tenaga ahli dan tenaga pendukung wajib berada di lokasi," ujarnya dalam pernyataan resmi dikutip, Jumat (19/12/2025).

Pembangunan jalan kawasan kompleks legislatif memiliki dukungan 28 personel (tenaga ahli dan pendukung), dengan masa kerja mulai Desember 2025 hingga Oktober 2027 dengan kerja sama operasi (KSO) PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), PT Formasi Empat Polaselaras Konsultan dan PT Aksara Karya Konsultan.

Sementara itu, pembangunan jalan kawasan kompleks yudikatif, melibatkan 23 personel dengan masa kerja Desember 2025 sampai Desember 2027 dengan KSO PT. Perentjana Djaja dan PT Disiplan Consult.

 

Halaman:
1 2
