Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp9.891,6 Triliun pada November 2025

BI mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) mencapai Rp9.891,6 triliun pada November 2025. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) mencapai Rp9.891,6 triliun pada November 2025. Pertumbuhan M2 tercatat sebesar 8,3% secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan Oktober 2025 yang tumbuh 7,7% yoy.

“Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 11,4% yoy dan uang kuasi sebesar 5,9% yoy,” tulis Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Senin (22/12/2025).

BI menjelaskan bahwa peningkatan M2 pada November 2025 dipengaruhi oleh aktiva luar negeri bersih, penyaluran kredit, serta tagihan bersih kepada pemerintah pusat.

Tercatat, aktiva luar negeri bersih tumbuh 9,7 persen yoy, melanjutkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 10,4 persen yoy.

Sementara itu, penyaluran kredit pada November 2025 tumbuh 7,9 persen yoy, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,0 persen yoy.

Selain itu, tagihan bersih sistem moneter kepada pemerintah pusat tumbuh 8,7 persen yoy, meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat 5,4 persen yoy.

Sementara itu, uang primer (M0) pada November 2025 tumbuh 13,3 persen yoy menjadi Rp2.136,2 triliun, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Oktober 2025 yang sebesar 14,4 persen yoy.