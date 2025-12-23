Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Marak PHK, Purbaya Tegaskan Tak Ada Paket Stimulus Tambahan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |18:56 WIB
Marak PHK, Purbaya Tegaskan Tak Ada Paket Stimulus Tambahan
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mengucurkan tambahan stimulus fiskal baru untuk menanggulangi tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemerintah menilai akar masalah gelombang PHK bukan pada kurangnya insentif, melainkan pada anjloknya permintaan pasar dan sulitnya akses modal kerja bagi para pelaku usaha.

Purbaya menjelaskan bahwa daya beli yang melemah dalam jangka waktu lama menjadi faktor utama yang memukul operasional perusahaan.

“Enggak ada (tambahan stimulus). PHK itu terjadi ketika permintaan melemah sekali. Itu terjadi sekitar 10 bulan, 9 bulan tahun lalu,” ujar Purbaya di kantornya, Selasa (23/12/2025).

Selain masalah permintaan, Menkeu menyoroti sektor padat karya yang saat ini dalam kondisi kritis akibat keterbatasan pembiayaan.

Menurutnya, tanpa dukungan modal kerja yang memadai, perusahaan-perusahaan tersebut akan tetap kesulitan untuk berekspansi meskipun kondisi ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

“Kalau perusahaan tidak punya akses ke modal kerja, tentu tidak bisa berkembang,” tegas Purbaya.

Saat ini, fokus pemerintah adalah memastikan adanya keselarasan antara kebijakan fiskal dengan sektor keuangan agar keran pembiayaan bagi dunia usaha tetap terbuka dan terjaga.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191480/menkeu_purbaya-YvqH_large.JPG
Purbaya Sebut Satgas P2SP Kantongi 10 Aduan, dari Sektor Energi hingga Pembiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191300/menkeu_purbaya_ucapkan_hari_ibu-DbLa_large.JPG
Pesan Purbaya di Hari Ibu: Enggak Usah Takut, Ekonomi akan Baik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190799/purbaya-vH4l_large.jpeg
3 Fakta Purbaya Puji Bea Cukai: Aktif Razia, Sulit Disogok Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190794/purbaya-D1fK_large.jpg
5 Fakta APBN Tekor Rp560,3 Triliun hingga Pemerintah Tarik Utang Baru Rp614,9 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190933/menkeu_purbaya-oWJK_large.JPG
Purbaya Pertimbangkan Insentif Lewat LPEI, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190789/purbaya-tkw3_large.jpg
Viral Bantuan Bencana dari Diaspora Kena Pajak, Purbaya: Enggak Ada!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement