MNC Vision Resmi Beralih ke Satelit Baru, Indovision Hadir Kembali dengan Banyak Keuntungan untuk Pelanggan

JAKARTA - PT MNC Sky Vision Tbk (MNC Vision) resmi mengumumkan rencana transisi besar terkait arah bisnis perusahaan. MNC Vision segera mengakhiri penggunaan satelit lamanya dan berpindah ke satelit baru di bawah brand legendaris yang kembali dihidupkan, yakni Indovision.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari transformasi teknologi dan brand yang dilakukan MNC Vision untuk menghadirkan layanan tayangan televisi satelit dengan kualitas lebih baik, stabil, dan kaya akan konten hiburan premium yang sudah dilengkapi oleh layanan streaming gratis melalui aplikasi VISION+ Premium di 2 gadget sekaligus bagi pelanggan Indovision di seluruh Indonesia.

“Indovision, yang dikenal sebagai pelopor TV berlangganan satelit di Indonesia sejak 1994, kembali dihadirkan oleh MNC Group dengan tampilan dan sistem baru yang lebih modern. Keputusan ini diambil karena brand Indovision masih sangat kuat dan mudah diingat oleh masyarakat, sekaligus mewakili kualitas dan kepercayaan yang telah dibangun selama lebih dari tiga dekade” ucap Kevin Sanjaya selaku Direktur MNC Vision Networks Tbk.

Indovision hadir kembali dengan gebrakan harga berlangganan yang lebih terjangkau hanya Rp59.000 per bulan. Sebagai bentuk komitmen Indovision kepada pelanggan setia, kami menambahkan 2 transponder untuk pengalaman menonton yang lebih baik, kualitas siaran yang lebih jernih, serta penambahan channel-channel premium dalam format HD yang juga bisa dinikmati di 3 layar sekaligus untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia.

Sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia, kami memberikan berbagai keuntungan eksklusif bagi mereka yang melakukan perpindahan layanan ke Indovision.

Beberapa keuntungan yang bisa didapat antara lain: