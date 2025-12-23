Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng KPP Mining, MNC Energy (IATA) Target Produksi Batu Bara Capai 7 Juta Ton per Tahun

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |12:48 WIB
Gandeng KPP Mining, MNC Energy (IATA) Target Produksi Batu Bara Capai 7 Juta Ton per Tahun
PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) menjalin kerja sama dengan PT Kalimantan Prima Persada. (Foto: Okezone.com/IATA)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) menjalin kerja sama dengan PT Kalimantan Prima Persada (KPP Mining) melalui kontrak jasa pertambangan batu bara selama lima tahun mulai 2026. Ditargetkan peningkatan produksi dari sekitar 3 juta ton pada tahun pertama hingga mencapai 7 juta ton per tahun.

"Dengan dukungan kontraktor yang memiliki kompetensi tinggi, IATA memiliki keyakinan lebih besar untuk mencapai seluruh target produksi. Ke depan, target produksi kami mencapai 7 juta ton per tahun, sementara untuk 2026 kami tengah mengajukan RKAB dengan target sekitar 7,5 juta ton,” ujar Suryo usai Sign Off Ceremony Mining Contractor Agreement di iNews Tower Lt. 3, Selasa (23/12/2025).

Direktur Utama IATA, Suryo Eko Hadianto, mengatakan pemilihan KPP Mining didasarkan pada kompetensi teknis dan rekam jejak perusahaan sebagai salah satu kontraktor pertambangan terbaik di Indonesia.

“Pemilihan KPP Mining didasarkan pada kompetensi teknis yang sudah tidak diragukan lagi. KPP merupakan salah satu kontraktor pertambangan terbaik di Indonesia, sehingga kami memiliki keyakinan lebih tinggi untuk mencapai seluruh target produksi yang telah ditetapkan,” ujar Suryo.

Perjanjian ini memiliki jangka waktu lima tahun, terhitung mulai Januari 2026, dengan nilai kontrak sebesar Rp5 triliun, di mana KPP Mining akan bertindak selaku kontraktor jasa pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) APE yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/320/3190960//gas_bumi-L9MW_large.jpg
Kurangi Batu Bara, Integrasi Infrastruktur Gas Bumi di RI Percepat Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190923//menteri_esdm_bahlil-cdDh_large.jpg
Bahlil Bakal Pungut Pajak Ekspor Batu Bara, Mulai Kapan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190712//batu_bara-Lr9K_large.jpg
Bea Keluar Batu Bara Berlaku Januari 2026, Negara Bisa Raup Rp25 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188699//menkeu_purbaya-HJ1S_large.jpg
Purbaya Pungut Bea Keluar Batu Bara Maksimal 5 Persen di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188611//batu_bara-AFxM_large.png
Purbaya Bilang Eksportir Batu Bara Orang Kaya, Bea Keluar Ditargetkan Rp20 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187356//hashim-AMXR_large.jpg
Hashim Tegaskan RI Tidak Akan Phase Out Energi Fosil, Listrik Tetap Pakai Batu Bara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement