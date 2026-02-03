Proyek DME Batu Bara Mulai Groundbreaking 6 Februari 2026

Proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) akan mulai dijalankan pada 6 Februari 2026.(Foto: Okezone.com/PLN Energi)

JAKARTA – CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), Rosan Roeslani, memastikan proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) akan mulai dijalankan pada 6 Februari 2026.

Rosan mengatakan, proyek tersebut sejalan dengan agenda transisi energi yang tengah dikembangkan pemerintah. Namun demikian, ia belum merinci proyek-proyek energi lain yang dimaksud.

“Enam proyek hilirisasi akan melakukan groundbreaking pada tanggal 6 Februari,” ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM ini juga menyebut investor asal China turut mendanai sejumlah proyek hilirisasi di sektor transisi energi. Seiring dengan itu, Danantara yang mensupervisi BUMN energi juga berperan aktif dalam pendanaan proyek-proyek tersebut.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyatakan perseroan siap menjadi offtaker proyek hilirisasi batu bara menjadi DME. Produk DME tersebut diharapkan dapat menggantikan penggunaan LPG.