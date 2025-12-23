Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

509 Penumpang Diberangkatkan Perdana Mudik Motor Gratis pada Libur Nataru

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |20:41 WIB
509 Penumpang Diberangkatkan Perdana Mudik Motor Gratis pada Libur Nataru
Mudik Gratis Nataru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melepas langsung keberangkatan perdana Angkutan Motor Gratis (Motis) dengan Kereta Api, dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Pada pelaksanaan hari pertama, terdapat 509 penumpang dengan rincian 437 orang berangkat dari arah Jakarta menuju Stasiun Semarang Tawang dan Purwosari, serta 72 orang dari arah sebaliknya. Sementara itu, jumlah motor yang diangkut sebanyak 357 motor dari Jakarta.

"Program ini adalah bagian dari bentuk kehadiran pemerintah dalam rangka penyelenggaraan angkutan Natal dan tahun baru, yang mana program ini untuk meringankan biaya saudara kita yang akan melakukan perjalanan selama Nataru. Ini juga mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum,” ujar Menhub Dudy dalam sambutannya.

Menhub memaparkan, tahun ini angkutan Motis dengan Kereta Api melayani dua lintasan yaitu lintas Utara melewati Jakarta Gudang – Pasar Senen (penumpang) - Bekasi (penumpang) - Cirebon Prujakan – Tegal – Pekalongan – Semarang Tawang (PP); dan lintas Tengah melewati Jakarta Gudang – Pasar Senen (penumpang) – Bekasi (penumpang) - Cirebon Prujakan – Purwokerto – Kebumen - Kutoarjo – Lempuyangan - Purwosari. 

Hingga 08.00 WIB hari ini, tercatat sebanyak 2.399 unit atau sekitar 43,09 persen sepeda motor telah terdaftar dari total kapasitas 5.568 unit sepeda motor. Sementara pada layanan perjalanan contra flow, terdapat 513 unit sepeda motor yang telah terdaftar. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191492/menhub_dudy_soal_libur_nataru-LzNV_large.jpg
Menhub Bakal Panggil Seluruh Owner Bus Imbas Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191457/menko_ahy_di_stasiun_gambir-9Umr_large.jpg
Tinjau Stasiun Gambir Jelang Libur Nataru, Ini Pesan AHY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191316/menko_ahy-6pt8_large.jpg
AHY Tinjau Kesiapan Layanan Pelindo di Terminal Penumpang Tanjung Priok Jelang Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190863/menhub_dudy_soal_libur_nataru-3Sil_large.jpg
Penumpang Kereta Api Diprediksi Tembus 3,94 Juta Orang pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190310/garuda_indonesia-ZXtn_large.jpg
InJourney Airports Terima Permintaan 558 Penerbangan Tambahan pada Libur Nataru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188967/diskon_tarif_jalan_tol-nVfc_large.jpg
Menteri PU Pastikan Diskon Tarif dan Gratiskan Beberapa Ruas Tol pada Libur Nataru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement