509 Penumpang Diberangkatkan Perdana Mudik Motor Gratis pada Libur Nataru

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melepas langsung keberangkatan perdana Angkutan Motor Gratis (Motis) dengan Kereta Api, dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Pada pelaksanaan hari pertama, terdapat 509 penumpang dengan rincian 437 orang berangkat dari arah Jakarta menuju Stasiun Semarang Tawang dan Purwosari, serta 72 orang dari arah sebaliknya. Sementara itu, jumlah motor yang diangkut sebanyak 357 motor dari Jakarta.

"Program ini adalah bagian dari bentuk kehadiran pemerintah dalam rangka penyelenggaraan angkutan Natal dan tahun baru, yang mana program ini untuk meringankan biaya saudara kita yang akan melakukan perjalanan selama Nataru. Ini juga mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum,” ujar Menhub Dudy dalam sambutannya.

Menhub memaparkan, tahun ini angkutan Motis dengan Kereta Api melayani dua lintasan yaitu lintas Utara melewati Jakarta Gudang – Pasar Senen (penumpang) - Bekasi (penumpang) - Cirebon Prujakan – Tegal – Pekalongan – Semarang Tawang (PP); dan lintas Tengah melewati Jakarta Gudang – Pasar Senen (penumpang) – Bekasi (penumpang) - Cirebon Prujakan – Purwokerto – Kebumen - Kutoarjo – Lempuyangan - Purwosari.

Hingga 08.00 WIB hari ini, tercatat sebanyak 2.399 unit atau sekitar 43,09 persen sepeda motor telah terdaftar dari total kapasitas 5.568 unit sepeda motor. Sementara pada layanan perjalanan contra flow, terdapat 513 unit sepeda motor yang telah terdaftar.