Menhub Bakal Panggil Seluruh Owner Bus Imbas Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi angkat suara soal insiden jecelakaan yang terjadi di ruas simpang susun exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu dan menyebabkan sekitar 16 orang meninggal dunia.

Menhub mengaku telah memberikan instruksi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, untuk memanggil seluruh operator bus. Tujuannya untuk memberi penekanan terhadap aspek keselamatan berkendara, terutama kondisi supir.

"Kita sudah melibatkan KNKT, kemarin saya sudah minta ke Dirjen Darat untuk memanggil semua operator dan ownernya untuk mengingatkan kembali. Kita ingatkan bahwa tidak hanya kelaikan kendaraannya, tapi juga memperhatikan pengemudinya," ujar Menhub saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Selasa (23/12/2025).

Menhub juga meminta para owner atau operator bus untuk tidak memaksakan pengemudi untuk kejar setoran. Namun perlu memperhatikan kondisi pengemudi agar tetap fit dan cukup istirahat sebelum berkendara.

"Sehingga mereka tidak bekerja, misalnya overtime atau terlalu lelah. Itu yang terus menjadi perhatian kita, kita akan terus mengimbau," lanjut Menhub.

Kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono meminta Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan untuk mengusut tuntas penyebab kecelakaan bus yang terjadi di ruas simpang susun exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah.