Tinjau Penyeberangan Jawa-Sumatera, Menhub: Pergerakan Angkutan Lancar Jelang Natal 2025

BANTEN - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau sejumlah simpul transportasi penyeberangan di kawasan Banten, meliputi Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, dan Pelabuhan BBJ Bojonegara pada Rabu dini hari (24/12/2025).

Dia memastikan pergerakan penumpang maupun angkutan logistik berjalan lancar menjelang perayaan Natal pada 25 Desember 2025.

"Aktivitas penyeberangan untuk lintas Jawa-Sumatera sampai saat ini Alhamdulillah relatif terkendali. Semua berjalan lancar, tertib dan aman," tutur Menhub Dudy.

Di pelabuhan Merak, Menhub Dudy meninjau infrastruktur dan fasilitas operasional Terminal Eksekutif 1 serta melakukan pemantauan CCTV melalui ruang kontrol pelabuhan Merak.

Selanjutnya, Menhub Dudy menuju pelabuhan Ciwandan untuk mengecek kendaraan logistik yang menuju Dermaga 7. Menhub berbincang dengan sejumlah pengemudi truk yang sedang menunggu masuk kapal melalui Dermaga 7 Pelabuhan Ciwandan.

"Kondisi Ciwandan juga relatif lancar dan kondusif. Kami harap masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan nyaman dan tetap mematuhi aturan yang ada serta arahan dari petugas di lapangan," lanjut Menhub Dudy.

Menhub Dudy juga memastikan infrastruktur dan operasional pelabuhan BBJ Bojonegara dapat melayani penumpang secara efektif.