HOME FINANCE HOT ISSUE

220 Ton Bantuan Tahap III Capai Rp45 Miliar Tiba di Aceh

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |18:37 WIB
220 Ton Bantuan Tahap III Capai Rp45 Miliar Tiba di Aceh
Bantuan Bencana di Aceh (Foto: Okezone)
A
A
A

ACEH – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali menyalurkan 220 ton bantuan kemanusiaan program Kementan Peduli bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan tersebut dikirim menggunakan KRI Makasar dan tiba sekira pukul 19.30 WIB di Pelabuhan Krueng Geukueh, Kota Lhoksumawe, Aceh, pada Rabu (24/12/2025).

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Letnan Jenderal TNI (Purn) Irham Waroihan mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran tahap ketiga, setelah sebelumnya sekitar 100 ton bantuan diturunkan di Padang, Sumatera Barat.

“Bantuan Kementan dan Bapanas peduli tahap tiga dengan total muatan sekitar 220 ton yang akan dibagi untuk Aceh dan Medan,” kata Irham saat penyerahan bantuan dikutip, Kamis (25/12/2025). 

Dia menjelaskan, secara keseluruhan nilai bantuan Kementan–Bapanas sejak tahap pertama hingga tahap ketiga ini mencapai sekitar Rp44–45 miliar. Adapun bantuan kali ini terdiri atas bahan makanan, sembako, serta pakaian baru untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.

Irham menegaskan mekanisme distribusi bantuan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi, agar penyaluran dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.

“Untuk sistem penyaluran, kami serahkan ke provinsi,” ujarnya.

 

