Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kalahkan UMP Jakarta Rp5,7 Juta, UMK Bekasi 2026 Nyaris Rp6 Juta

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |07:16 WIB
Kalahkan UMP Jakarta Rp5,7 Juta, UMK Bekasi 2026 Nyaris Rp6 Juta
UMP 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berikut perbandingan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Bekasi 2026 dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Masing-masing kepala daerah sudah mengumumkan kenaikan upah minimum 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan UMP Jakarta 2026 Rp5.729.876. UMP ini naik 6,17 persen atau sebesar Rp333.115 jika dibandingkan UMP 2025 sebesar Rp5.396.761.

“Telah disepakati kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.729.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761,” kata Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Sementara, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengumumkan penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 untuk 27 kabupaten/kota di provinsi itu, dengan Kota Bekasi memiliki nilai UMK tertinggi hampir Rp6 juta.

UMK yang ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.862-Kesra/2025 itu mengikuti seluruh usulan yang disampaikan pemerintah kabupaten/kota.

"Kami mengikuti atau menetapkan seluruh usulan yang diusulkan oleh kabupaten/kota. Baik upah minimum kabupaten/kota maupun upah minimum sektoral," kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung, Kamis 25 Desember 2025. Perbandingan UMK Bekasi 2026 vs UMP Jakarta

UMP Jakarta 2026 ditetapkan naik menjadi Rp5.729.876. Namun, besaran kenaikan UMP Jakarta kalah jika dibandingkan besaran UMK Bekasi 2026 yang nyaris Rp6 juta.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192022/ump_2026-V4T8_large.jpeg
Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI 2026, Begini Respons Pengusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191986/upah-KzcI_large.jpg
Upah Minimum Jabodetabek 2026: Jakarta Rp5,7 Juta, Bekasi Nyaris Rp6 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/622/3191921/ump-R8Q9_large.jpg
UMK Bekasi 2026 Nyaris Rp6 Juta, Kalahkan UMP Jakarta Rp5,7 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191919/upah-tj8x_large.jpg
UMK Bekasi 2026 Hampir Rp6 Juta, Tertinggi di Jabar! Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191898/ump_2026-9La8_large.jpg
Daftar Lengkap Besaran UMP 2026 di 36 Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191860/pengusaha_soal_ump_dki_2026-6GKU_large.png
UMP DKI Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,72 Juta, Ini Respons Pengusaha 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement