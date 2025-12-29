Ini Aplikasi untuk Dapat Promo Diskon Listrik Desember 2025, Token Rp50.000 Bayar Cuma Rp40.000

JAKARTA - Ini aplikasi untuk dapat promo diskon listrik Desember 2025, token Rp50.000 bayar cuma Rp40.000. Pembelian token listrik menjadi kebutuhan bagi rumah tangga, di mana ketika konsumsi listrik meningkat di akhir tahun.

Pada hari Natal dan libur panjang, sejumlah dompet digital dan marketplace menghadirkan promo dan diskon token listrik sebagai bagian dari program akhir tahun.

Penawaran ini hadir dalam bentuk potongan harga langsung, cashback, hingga gratis biaya admin yang bisa dimanfaatkan pelanggan listrik prabayar.

Promo token listrik itu dapat ditemukan di berbagai platform populer. Seperti GoPay, ShopeePay dan Tokopedia leawat menu pembayaran tagihan atau top up.

Meski besaran diskon dan periode promo berbeda-beda, kehadiran penawaran dapat membantu masyarakat menekan pengeluaran listrik, khususnya di tengah kebutuhan rumah tangga yang cenderung meningkat selama perayaan Natal dan pergantian tahun.

Dilansir dari laman masing-masing berikut

marketplace dan dompet digital yang beri promo dan diskon token listrik PLN, Senin (29/12/2025).

1. Shopee

Ini beberapa diskon token listrik dari Shopee: Diskon Rp1.500 Berlaku hari ini. Minimal belanja Rp 19.000 Pembayaran menggunakan ShopeePay, transfer bank, SPayLater, SeaBank.