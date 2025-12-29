Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemerintah Kirim 1.000 Genset untuk Percepat Pemulihan Listrik di Sumatera

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |08:22 WIB
Pemerintah Kirim 1.000 Genset untuk Percepat Pemulihan Listrik di Sumatera
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA  - Pemerintah terus melakukan pemulihan di lokasi terdampak bencana. Salah satu yang menjadi fokus utama adalah pemulihan fasilitas listrik. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian ESDM mengirimkan bantuan berupa 1.000 unit genset untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Sumatra Utara (Sumut), Aceh, dan Sumatra Barat (Sumbar).

Pengiriman genset menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara telah mulai dilakukan pada Sabtu (27/12). Sebanyak 125 unit genset sudah sampai di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah.

"Menteri ESDM mengirimkan 1.000 genset yang akan dibagi di 3 provinsi. Ini sudah diterima di posko kita di Bener Meriah sebanyak 125 genset," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers, Minggu (28/12). 

Bantuan genset diberikan untuk daerah-daerah yang hingga kini belum dialiri listrik. Kapasitas genset rata-rata 5-7 KVA. Selain rumah, genset juga digunakan untuk melistriki tenda-tenda pengungsian.

Pada kesempatan terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa genset merupakan solusi sementara bagi wilayah yang infrastruktur kelistrikannya mengalami kerusakan dan belum dapat dipulihkan karena kondisi genangan air. 

Meski jaringan tegangan tinggi di beberapa titik sudah terkoneksi kembali, sejumlah daerah masih menghadapi masalah pada jaringan rendah sehingga belum bisa menerima pasokan listrik normal.

"Pengiriman dilakukan sebagai bagian dari respons cepat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pascabencana," kata Bahlil.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/320/3055167/subsidi-listrik-disepakati-rp90-2-triliun-pada-2025-0e8In24uhh.jpg
Subsidi Listrik Disepakati Rp90,2 Triliun pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/320/3016904/subsidi-listrik-2024-sudah-direalisasikan-rp23-4-triliun-TRQJydm8nW.jpg
Realisasi Subsidi Listrik 2024 Capai Rp23,4 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/320/3016886/anggaran-subsidi-listrik-rp88-triliun-di-2025-ini-rinciannya-OyXOCqbe0i.jpg
Anggaran Subsidi Listrik Rp88 Triliun di 2025, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/320/2875274/ini-golongan-listrik-yang-dapat-subsidi-rp73-triliun-VUIpz9nEYW.jpg
Ini Golongan Listrik yang Dapat Subsidi Rp73 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/320/2873186/pemerintah-akui-insentif-motor-listrik-salah-sasaran-kok-bisa-8w9qxAb61Z.jpg
Pemerintah Akui Insentif Motor Listrik Salah Sasaran, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/320/2872495/insentif-motor-listrik-naik-jadi-rp10-juta-lagi-dibahas-esdm-o1xLUlh300.jpg
Insentif Motor Listrik Naik Jadi Rp10 Juta, Lagi Dibahas ESDM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement