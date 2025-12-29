Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aktivasi Akun Coretax Baru 9,87 Juta Wajib Pajak, DJP Kejar Target 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |17:09 WIB
Aktivasi Akun Coretax Baru 9,87 Juta Wajib Pajak, DJP Kejar Target 
Aktivasi Akun Coretax Baru 9,87 Juta Wajib Pajak, DJP Kejar Target (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan jumlah Wajib Pajak (WP) yang telah melakukan aktivasi akun Coretax mendekati angka 10 juta wajib pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengungkapkan bahwa berdasarkan data terbaru per 29 Desember 2025 pukul 15:58 WIB, sebanyak 9,87 juta wajib pajak telah berhasil mengaktifkan akun mereka.

“Update jumlah wajib pajak yang sudah aktivasi akun Coretax per 29 Desember 2025 adalah 9.871.709 wajib pajak,” ujar Rosmauli saat dikonfirmasi di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Data menunjukkan bahwa kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi masih mendominasi jumlah aktivasi, disusul oleh badan usaha dan instansi pemerintah.

Rinciannya, Wajib Pajak Orang Pribadi tembus 8.982.299, Wajib Pajak Badan mencapai 801.117, Instansi Pemerintah sebesar 88.072, dan PMSE (Perdagangan Elektronik) sebanyak 221.

Dengan sisa waktu hanya beberapa hari sebelum pergantian tahun, DJP tengah melakukan upaya ekstra untuk mencapai target ambisius sebanyak 14,8 juta aktivasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185541/pajak-Ma4g_large.png
DPR Cecar Sistem Coretax, Dirjen Pajak Sebut Masih Masa Garansi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176729/bimo_wijayanto-Wl64_large.jpg
Lapor SPT Tahunan Pakai Coretax, Dirjen Pajak: Sudah Siap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176727/pajak-jr43_large.jpg
Baru 2,6 Juta Wajib Pajak Aktivasi Akun Coretax, Jauh dari Target 14 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192359//pajak-rSnl_large.jpg
Setoran Pajak Digital RI Capai RP44,55 Triliun hingga November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191425//pajak-cIzr_large.jpg
Ini Cara Aktivasi Akun Coretax DJP untuk Wajib Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191309//mnc_group-vANK_large.jpeg
Karyawan MNC Group Diminta Mandiri Isi SPT 2025 Lewat Coretax Usai Penyuluhan DJP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement