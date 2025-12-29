Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Isu Kehilangan Dana Pengguna, Ini Penjelasan Indodax

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |18:00 WIB
Isu Kehilangan Dana Pengguna, Ini Penjelasan Indodax
Isu Kehilangan Dana Pengguna, Ini Penjelasan Indodax (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dalam beberapa hari terakhir, beredar informasi di media sosial dan sejumlah media digital terkait dugaan kehilangan dana yang dialami oleh salah satu pihak dan dikaitkan dengan aplikasi Indodax.

Isu keamanan akun merupakan hal yang sensitif dan menjadi perhatian utama bagi pengguna platform investasi aset kripto. Menanggapi hal tersebut, CEO Indodax William Sutanto menyampaikan permohonan maaf kepada publik. 

"Kami memohon maaf atas kekhawatiran yang timbul di ruang publik akibat beredarnya informasi ini. Kami memahami perhatian masyarakat, dan kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan secara bertanggung jawab dan transparan,” ujar William, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Berdasarkan penelusuran terhadap akun-akun member yang informasinya beredar di media, Indodax menemukan indikasi adanya akses ilegal ke akun pengguna. Akses tersebut tidak berasal dari sistem, melainkan terjadi akibat faktor eksternal, seperti phishing, malware, atau metode social engineering yang menargetkan perangkat maupun kredensial pribadi pengguna.

Isu Kehilangan Dana Pengguna, Ini Penjelasan Indodax
Isu Kehilangan Dana Pengguna, Ini Penjelasan Indodax
 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/622/3189612/bitcoin-EvVU_large.jpg
Diburu Anak Muda, Ini Tren Investasi Kripto di RI Jelang Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181795/kripto-NEqn_large.png
Penerimaan Pajak Kripto Rp1,71 Triliun hingga September 2025, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/622/3180577/kripto-NhZz_large.png
Ini Pergerakan Kripto Usai Kebijakan The Fed dan Pertemuan Trump-Xi Jinping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178730/kripto-Eu2O_large.png
Transaksi Aset Kripto Indonesia Capai Rp446 Triliun hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177305/kripto-KwGO_large.png
Industri Kripto Berpotensi Ciptakan 1,22 Juta Lapangan Kerja di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174425/aset_kripto-rUbN_large.jpg
Harga Bitcoin Rp2 Miliar, Penerimaan Pajak Kripto di RI Rp1,6 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement