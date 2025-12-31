Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Prabowo Setuju Penambahan Renovasi Rumah hingga 2 Juta Unit di 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |07:49 WIB
Prabowo Setuju Penambahan Renovasi Rumah hingga 2 Juta Unit di 2026
Wamen Fahri Hamzah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyetujui penambahan target program renovasi rumah hingga 2 juta unit pada tahun 2026. Persetujuan tersebut disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah usai dipanggil Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Fahri mengungkapkan, Presiden Prabowo membayangkan adanya akselerasi besar-besaran dalam program perumahan rakyat, khususnya untuk renovasi rumah tidak layak huni yang telah dialokasikan anggarannya dalam APBN 2026.

"Karena beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran. Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 sekitar 400.000 tapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah," ujar Fahri kepada awak media usai pertemuan.

Namun demikian, Fahri menegaskan pembangunan renovasi rumah khususnya di kawasan perkotaan membutuhkan mekanisme percepatan karena kompleksnya persoalan lahan.

"Kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, akselerasi karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit dan inilah yang kami lagi desain konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan," jelas Fahri.

Terkait kecepatan akselerasi yang diinginkan Presiden Prabowo untuk tahun 2026, Fahri menilai pembentukan satu lembaga khusus menjadi kunci utama.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/470/3190061/menteri_ara-mMHT_large.jpg
Pemerintah Siapkan Rumah Pengganti untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/470/3187076/rumah_kelas_menengah-ObWr_large.jpeg
Rumah Kelas Menengah Bisa Jadi Pendorong Pulihnya Sektor Properti, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/470/3172272/menteri_ara_soal_lahan_blbi-DALj_large.jpg
Menteri Ara: Lahan Eks BLBI Akan Dibangun Perumahan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/470/3172263/ppn_harga_rumah-z0Z8_large.jpg
Insentif PPN Rumah Diperpanjang hingga 2026, Ini Penjelasan Kemenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/470/3169214/ketum_kadin_anindya-qSnR_large.jpg
Kadin Sebut Program 3 Juta Rumah Punya Efek Ganda Bagi Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/470/3169196/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-AU3b_large.jpg
Ternyata Rumah Mahal Jadi Penyebab Anak Muda di Jakarta Tak Berani Menikah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement