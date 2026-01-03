Harga Emas Antam Turun Rp16.000, Segram Dibanderol Rp2.488.000

Harga emas Antam (ANTM) turun pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) turun pada perdagangan hari ini, Sabtu (3/1/2026). Setelah sebelumnya naik, emas Antam turun Rp16.000 menjadi Rp2.488.000 per gram.

Sejalan dengan buyback, atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga turun Rp17.000 menjadi Rp2.346.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi, untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023, dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.294.000

Emas 1 gram: Rp2.488.000

Emas 2 gram: Rp4.916.000

Emas 3 gram: Rp7.349.000