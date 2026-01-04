Update Harga Pangan pada Awal Tahun: Bawang Merah Rp41.088 per Kg, Cabai Rawit Merah Rp53.705 per Kg

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan dibanding hari sebelumnya pada Minggu (4/1/2026). Sebagian komoditas utama mengalami penurunan harga, namun ada juga yang naik.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 7.30 WIB, harga beras premium turun 3,25 persen menjadi Rp15.053 per kg. Beras medium turun 3,76 persen menjadi Rp13.047 per kg dan beras SPHP turun 1,44 persen menjadi Rp12.283 per kg.

Penurunan harga juga berlaku untuk jagung turun 6,22 persen menjadi Rp6.541 per kg. Kedelai biji kering impor turun 3,51 persen menjadi Rp10.434 per kg. Bawang merah dan putih masing-masing turun 10,53 persen dan 8,37 persen menjadi Rp41.088 dan Rp35.235 per kg.

Cabai merah keriting turun 16,69 persen menjadi Rp39.937 per kg. Cabai merah besar turun 26,28 persen menjadi Rp31.917 per kg. Kemudian cabai rawit merah turun 13,48 persen menjadi Rp53.705 per kg.

Untuk daging sapi murni turun 1,25 persen menjadi Rp133.970 per kg. Sedangkan daging ayam ras turun 5,21 persen menjadi Rp37.761 per kg. Telur ayam ras turun 5,64 persen menjadi Rp29.684 per kg. Gula konsumsi turun 2,29 persen menjadi Rp17.692 per kg.

Minyak goreng kemasan turun 3,06 persen menjadi Rp20.365 per liter. Sementara itu minyak goreng curah naik 0,09 persen menjadi Rp17.771 per liter. Minyakita turun 2,58 persen menjadi Rp17.172 per liter. Tepung terigu curah turun 7,58 persen menjadi Rp9.011 per kg.