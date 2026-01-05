Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Penerimaan Meleset dari Target APBN 2025 Bikin Purbaya Susah Tidur 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |10:18 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pemasukan keuangan negara di tahun 2025 ini lebih rendah dari proyeksi di awal tahun. 

Berikut fakta-fakta penerimaan meleset dari target APBN 2025 yang dirangkum Okezone, Senin (5/1/2026). 

1. Bikin Defisit APBN 

Hal ini membuat defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin melebar.

"Tidak ada masalah dalam belanja, kita bisa belanja dengan baik. Cuman ya tadi, income-nya agak sedikit di bawah prediksi kita sehingga defisitnya lebih lebar dari pikiran semua," ungkap Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan.

2. Purbaya Tak Bisa Tidur

Purbaya belum mengungkap secara rinci terkait hal tersebut, lantaran belanja dan pendapatan negara masih terus dicatat hingga tengah malam nanti. Hal ini yang membuatnya juga was-was memikirkan pendapatan keuangan negara. 

Sebab menurutnya, apabila tidak ada uang negara yang masuk dari proyeksi awal akan membuat defisit anggaran semakin membengkak.

 

1 2
