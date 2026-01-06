Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Naik Rp34 Ribu, Jadi Rp2.549.000 per Gram

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |09:05 WIB
Harga Emas Antam Naik Rp34 Ribu, Jadi Rp2.549.000 per Gram
Harga emas Antam (ANTM) pada hari ini kembali naik. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) pada hari ini kembali naik. Emas Antam naik Rp34.000 menjadi Rp2.549.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback—atau harga yang diterima pemilik emas jika ingin menjual emas batangan—juga naik Rp34.000 menjadi Rp2.405.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi perusahaan, beberapa jenis emas untuk saat ini masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, tarif PPh 22 sebesar 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan bukti potong akan diterbitkan oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Selasa (6/1/2026), dikutip dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.324.500

Emas 1 gram: Rp2.549.000

Emas 2 gram: Rp5.038.000

Emas 3 gram: Rp7.532.000

Emas 5 gram: Rp12.520.000

Emas 10 gram: Rp24.985.000

 

