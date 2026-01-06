Imbal Hasil hingga 7,125 Persen, Lelang SUN Perdana Bidik Rp33 Triliun

JAKARTA - Kementerian Keuangan menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah pada hari ini, Selasa (6/1/2026). Langkah ini diambil guna memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2026, dengan target indikatif sebesar Rp33 triliun.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), proses lelang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB, dengan tanggal penyelesaian (settlement) pada Kamis (8/1/2026).

“Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026,” dikutip dari laman resmi DJPPR.

Meskipun target awal dipatok Rp33 triliun, pemerintah memiliki ruang untuk menyerap dana lebih besar. Sesuai ketentuan, penjualan maksimal dapat mencapai 150 persen dari target indikatif, atau setara dengan Rp49,5 triliun, tergantung pada kekuatan minat pasar.

Lelang dilaksanakan secara terbuka menggunakan sistem Bank Indonesia dengan metode harga beragam (multiple price).

“Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia,” tulis keterangan di laman DJPPR.