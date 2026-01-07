Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Lindungi Pekerja dari Risiko Tinggi, Industri Galangan Kapal Perkuat Penerapan K3

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |15:03 WIB
Lindungi Pekerja dari Risiko Tinggi, Industri Galangan Kapal Perkuat Penerapan K3
Industri galangan kapal memiliki risiko kerja tinggi, baik dari sisi keselamatan maupun kesehatan pekerja. (Foto: Okezone.com/KKP)
A
A
A

JAKARTA – Industri galangan kapal memiliki risiko kerja tinggi, baik dari sisi keselamatan maupun kesehatan pekerja. Untuk mengurangi kecelakaan kerja dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan, pelaku industri kini semakin menekankan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Melalui serangkaian bimbingan teknis dan forum diskusi, pimpinan serta manajer galangan kapal diberikan wawasan dan praktik terbaik terkait kepemimpinan keselamatan, pengendalian risiko, serta penerapan K3 secara efektif di lapangan. Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan budaya kerja yang lebih aman, produktif, dan berkelanjutan di sektor maritim.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) serta Kementerian Perindustrian menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penerapan SMK3 bagi industri galangan kapal sebagai upaya memperkuat keselamatan kerja di sektor maritim.

Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana, menekankan pentingnya peran kepemimpinan dalam membangun budaya keselamatan. “Peningkatan keselamatan harus dimulai dari kepemimpinan. Ini menjadi momentum bagi para pemimpin untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan industri galangan kapal yang lebih aman,” ujar Arief, Rabu (7/1/2026).

Ia juga menegaskan bahwa peningkatan kompetensi keselamatan merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi seluruh pekerja galangan kapal. “BKI siap mendukung setiap upaya peningkatan keselamatan, termasuk melalui edukasi dan penguatan awareness agar risiko dapat diminimalkan,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
