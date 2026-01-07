Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapal Asing Disebut Masih Kuasai Ekspor Impor di RI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |21:16 WIB
Kapal Asing Disebut Masih Kuasai Ekspor Impor di RI
Kapal Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI), Wahyono Bimarso, menyoroti lemahnya posisi Indonesia dalam lalu lintas pelayaran internasional, khususnya pada sektor ekspor-impor yang kini hampir sepenuhnya dikuasai oleh kapal asing. Kondisi ini dinilai ironis mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan aktivitas perdagangan yang sangat bergantung pada jalur laut sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Wahyono menyebut bahwa hampir seluruh lalu lintas peti kemas ekspor-impor di pelabuhan utama Indonesia kini diangkut oleh kapal asing. Ia mencontohkan Pelabuhan Tanjung Priok yang mencatat volume sekitar 7 juta TEUs per tahun, di mana sekitar 6 juta TEUs merupakan ekspor-impor dan seluruhnya diangkut oleh kapal berbendera asing.

"Lalu lintas ekspor impor contohnya di Priok itu ada 7 juta TEUs, yang 6 juta TEUs itu ekspor impor hampir 100 persen sudah diisi kapal asing, jadi betapa parahnya kita," ujarnya dalam acara Konferensi Pers Awal Tahun The National Maritime Institute (Namarin) di Jakarta, Rabu (7/1/2025).

Menurutnya, kondisi ini membuat Indonesia hanya menjadi pasar dan titik bongkar muat, tanpa memperoleh manfaat maksimal dari sisi jasa pelayaran internasional yang seharusnya bisa menjadi sumber devisa dan penguatan industri maritim nasional.

Wahyono membandingkan kondisi saat ini dengan era 1960-an, ketika Indonesia masih memiliki kapal berbendera nasional yang beroperasi di rute internasional dan berlayar hingga ke luar negeri. Menurutnya, saat itu Indonesia masih memiliki eksistensi dalam pelayaran global, sementara kini nyaris tidak ada lagi armada nasional yang melayani rute internasional secara signifikan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3194036//galangan_kapal-TV0B_large.jpg
Lindungi Pekerja dari Risiko Tinggi, Industri Galangan Kapal Perkuat Penerapan K3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193607//bps-YIXy_large.jpg
Neraca Dagang RI Surplus USD2,66 Miliar di November 2025, 67 Bulan Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193606//impor-rJYZ_large.jpg
Impor Indonesia Januari-November 2025 USD218,02 Miliar, Naik 2,03 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193604//pelabuhan-EC3g_large.jpg
BPS: Ekspor RI hingga November 2025 Capai USD256,5 Miliar, Naik 5,61 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192929//kepala_badan_riset_dan_inovasi_nasional_arif_satria-t35T_large.jpg
BRIN Siapkan Kapal Baru untuk Dorong Riset Kemaritiman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192840//menhub-X6N2_large.jpg
Kapal Tenggelam di Labuan Bajo, Menhub Ungkap Fakta soal Izin Berlayar tapi Cuaca Berubah 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement