Harga Emas Antam Turun Rp14.000, Segram Jadi Rp2.570.000

JAKARTA – Harga emas Antam (ANTM) hari ini turun. Emas Antam yang sebelumnya terus naik, kini turun Rp14.000 ke Rp2.570.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang diterima jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp14.000 menjadi Rp2.426.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi Antam, saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Kamis (8/1/2026), dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.335.000

Emas 1 gram: Rp2.570.000

Emas 2 gram: Rp5.080.000

Emas 3 gram: Rp7.595.000

Emas 5 gram: Rp12.625.000

Emas 10 gram: Rp25.195.000