Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MSM Parking Bakal IPO di BEI, Bisnis Parkir Makin Cuan

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |19:05 WIB
MSM Parking Bakal IPO di BEI, Bisnis Parkir Makin Cuan
MSM Parking Group, salah satu perusahaan sistem parkir otomatis, berencana melakukan penawaran umum perdana saham. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – MSM Parking Group, salah satu perusahaan sistem parkir otomatis, berencana melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini seiring dengan meningkatnya adopsi sistem parkir otomatis dan transaksi non tunai (cashless) di berbagai kawasan.

CEO MSM Parking Group, Yoel Liem Yusnarto, mengatakan bahwa perusahaan mencatat pertumbuhan yang konsisten.

“Dalam jangka menengah, kami merencanakan IPO sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan transparansi korporasi,” ujarnya, Minggu (11/1/2026).

“Ke depan, sistem parkir otomatis diperkirakan akan semakin terintegrasi dengan berbagai layanan digital lainnya. Dengan dukungan teknologi dan data, parkir tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga berkontribusi pada pengelolaan kawasan yang lebih modern dan tertib,” sambungnya. 

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memarkir kendaraan. Jika sebelumnya parkir identik dengan karcis kertas dan transaksi tunai, kini sistem tersebut mulai ditinggalkan. Palang parkir otomatis dan metode cashless semakin banyak diterapkan dan dinilai menjadi standar baru di kawasan modern.

Perubahan ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan akan layanan yang cepat, praktis, dan transparan. Bagi pengelola kawasan, parkir bukan lagi sekadar fasilitas pendukung, tetapi bagian dari pengalaman pengguna yang memengaruhi citra lingkungan secara keseluruhan.

Sistem parkir otomatis bekerja dengan mengandalkan barrier gate, sensor kendaraan, serta integrasi pembayaran digital seperti QRIS parkir, e-money, dan e-wallet. Dengan teknologi tersebut, kendaraan dapat masuk dan keluar area parkir secara terkontrol, sementara transaksi tercatat otomatis dalam sistem.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/278/3194475//ihsg_ditutup_menguat-tDKQ_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat ke 8.936 Sambut Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/278/3194276//ihsg_ditutup_menguat-yRAf_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke Level 8.925
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/278/3194076//ihsg_ditutup_menguat-AWDg_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.944
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193877//ihsg_ditutup_menguat-dzRs_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.933
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/278/3193698//bank_jakarta-vKlW_large.jpg
Bank Jakarta Perluas Akses Transaksi Global, Pramono Minta Persiapan Melantai di Bursa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/278/3193670//ihsg_ditutup_menguat-jh6J_large.jpg
IHSG Ditutup Cetak Rekor ke Level 8.859
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement