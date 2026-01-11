Bansos Pangan Siap Dicairkan ke 18,2 Juta Keluarga Selama 4 Bulan

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tetap dilanjutkan pada 2026. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog mencapai 3,248 juta ton hingga penghujung 2025.

Dengan demikian, optimisme program intervensi pemerintah dapat terus dilakukan pada tahun ini.

"Kita harus optimistis tidak ada masalah untuk beras di tahun 2026 ini. Tentu SPHP beras jalan terus. Tahun 2026 kemarin sudah disepakati di dalam rakortas, SPHP 1,5 juta ton. Kemudian sudah disepakati juga bantuan pangan untuk 18,277 juta keluarga selama 4 bulan," ungkap Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, Minggu (11/1/2026).

"Ini kan juga untuk pengeluaran stok, sehingga pada saat nanti Bulog mulai menyerap hasil panen raya, keluar-masuk beras dapat dijaga dengan baik. Kebetulan Bapak Kepala Bapanas itu kan sangat optimistis. Jadi kita harus optimistis juga," sambungnya.

Adapun pelaksanaan bantuan pangan tahap kedua berupa beras dan minyak goreng masih diperpanjang hingga 31 Januari 2026. Hal ini dimungkinkan melalui skema Rekening Penampung Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah diajukan Bapanas dan disetujui Kementerian Keuangan.

Per 2 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan bantuan pangan tahap kedua kepada 17,370 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari target 18,277 juta PBP. Secara kuantitas, beras dan minyak goreng masing-masing telah tersalurkan sebesar 347,4 ribu ton dan 69,4 juta liter secara nasional.