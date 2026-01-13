Investasi Emas, Segini Harga Logam Mulia Imlek 2026

JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) meluncurkan emas batangan dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2026 (2577 Kongzili). Peluncuran ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pilihan investasi yang sekaligus merefleksikan nilai budaya dan harapan masyarakat dalam menyongsong tahun baru Kongzili.

Emas batangan Imlek Year of the Horse hadir dalam varian 88 gram dan 8 gram, serta Gift Series dalam pecahan 1 gram dan 0,5 gram. Seluruh produk diproduksi dengan kadar Fine Gold 999.9 (99,99%) dan dikemas dalam desain eksklusif yang merepresentasikan semangat Tahun Kuda Api, yang identik dengan energi, keberanian, dan optimisme dalam menyongsong masa depan.

Direktur Utama Antam, Untung Budiharto, menjelaskan peluncuran produk emas tematik Imlek merupakan bagian dari strategi dalam menghadirkan inovasi produk yang relevan dengan tradisi dan kebutuhan masyarakat.

"Peluncuran ini merupakan bagian dari komitmen Antam dalam menghadirkan produk emas bernilai tambah, tidak hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai simbol budaya dan harapan masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Imlek," ujar Untung, Selasa (13/1/2026).

Adapun harga logam mulia Imlek 2026, yakni varian 88 gram senilai Rp238.225.600 dan 8 gram Rp21.902.800.

Sementara itu, Gift Series 1 gram dibanderol Rp2.781.000 dan Gift Series 0,5 gram Rp1.435.500.

Emas batangan ini diproduksi secara terbatas dengan desain visual khas Imlek yang menggabungkan kekayaan simbol budaya dengan standar kualitas emas Antam yang telah diakui secara nasional maupun internasional.