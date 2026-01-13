Persiapan Pensiun Mudah dengan One Stop Pension Solution DPLK BRI di BRImo

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memperkuat transformasi digital melalui kehadiran layanan One Stop Solution Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI di aplikasi BRImo.

Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi BRI dalam memperluas akses keuangan jangka panjang dan menghadirkan solusi investasi masa depan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Kesadaran untuk mempersiapkan masa pensiun kini tumbuh seiring meningkatnya literasi keuangan dan kemajuan teknologi digital.

Melalui super apps BRImo, BRI memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengelola dana pensiun secara mudah dan fleksibel.

Komitmen BRI untuk memberikan kenyamanan bagi nasabah diwujudkan melalui konsep one stop solution pada fitur BRIFINE di super apps BRImo.

Layanan ini memfasilitasi pembukaan akun baru, pembayaran iuran, dan top up saldo, sekaligus memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memantau perkembangan investasi dan historical return kapan saja dan di mana saja.

Bagi peserta yang telah memasuki masa pensiun, baik normal maupun dipercepat, pengajuan klaim manfaat pensiun kini dapat dilakukan sepenuhnya melalui super apps BRImo dengan proses yang efisien dan tanpa keharusan datang ke kantor cabang.