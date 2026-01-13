Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Standar Keselamatan Kapal Baru dan Lama Jadi Sorotan

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |20:03 WIB
Standar Keselamatan Kapal Baru dan Lama Jadi Sorotan
Standar Keselamatan Kapal Baru dan Lama Jadi Sorotan. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Pelaku industri perkapalan perlu memahami standar keselamatan dan ketentuan klasifikasi yang wajib dipenuhi. Tujuannya memastikan setiap kapal yang beroperasi di Indonesia memenuhi regulasi nasional dan internasional, sekaligus mendorong penerapan praktik keselamatan yang konsisten di seluruh sektor maritim.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan lembaga klasifikasi agar proses Penerimaan Kapal Bangunan Baru (PKBB) dan Penerimaan Kapal Bangunan Lama (PKBL) dapat berjalan secara lebih terstruktur, transparan, dan sesuai standar keselamatan yang berlaku.

“Sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar proses klasifikasi berjalan lebih cepat, transparan, dan sesuai regulasi keselamatan," ujar Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana, Selasa (13/1/2026).

Sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada prosedur teknis, tetapi juga pada upaya meningkatkan pemahaman pelaku industri mengenai dasar-dasar keselamatan kapal. Dengan meningkatnya kewajiban pemilik kapal dan galangan dalam memenuhi standar keselamatan, kegiatan semacam ini menjadi sarana penting untuk menyampaikan pembaruan regulasi secara lebih komprehensif.

BKI menekankan bahwa pemahaman yang benar atas kewajiban keselamatan merupakan faktor krusial bagi industri galangan dan operator kapal. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberi kejelasan serta mendorong penerapan standar yang selaras dengan praktik internasional.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan seluruh pemilik kapal, galangan, dan pihak terkait memahami standar keselamatan nasional dan internasional,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193047//bki-twub_large.jpg
BKI Cek Kelaiklautan Kapal Jelang Lonjakan Arus Balik Libur Nataru 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192799//pencairan_kapal-YM5H_large.jpg
Kecelakaan Laut Jadi Sorotan, DPR Desak Moratorium Kapal Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187073//kapal-bzaV_large.jpg
332 Kapal Tanker Kawal Distribusi BBM dan LPG untuk Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184012//kapal-yaIF_large.jpg
84 Kapal Tanker RI Kini Berstandar Keselamatan Maritim Kelas Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183158//kapal-mfqw_large.jpg
Keselamatan Kapal Tak Lagi Sekadar Inspeksi, Kini Berbasis Risiko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167561//pelampung_penumpang-KQUs_large.jpg
Kenapa Pelampung Harus Oranye atau Kuning? Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement