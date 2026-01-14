Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Antam Jelaskan Video Dugaan Ledakan Sebenarnya Penanganan Kondisi Tambang

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |18:32 WIB
Antam Jelaskan Video Dugaan Ledakan Sebenarnya Penanganan Kondisi Tambang
Antam memastikan bahwa informasi yang beredar di media sosial tidak benar (hoaks). (foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) merespons beredarnya video yang menampilkan dugaan ledakan di area tambang mereka di Bogor, Jawa Barat. Antam memastikan bahwa informasi yang beredar di media sosial tidak benar (hoaks).

Perusahaan menjelaskan bahwa video tersebut merupakan dokumentasi penanganan kondisi teknis di area tambang bawah tanah, yang telah diantisipasi dan ditangani sesuai prosedur keselamatan serta standar operasional perusahaan, termasuk pengaturan ventilasi dan pengamanan area kerja.

“Kondisi tersebut tidak berdampak pada keselamatan karyawan Antam, dan seluruh aktivitas operasional perusahaan berada dalam kondisi terkendali,” tegas Corporate Secretary Antam, Wisnu Danandi, Rabu (14/1/2026).

Antam menegaskan bahwa tidak ada kejadian ledakan seperti yang diinformasikan dalam konten yang beredar, serta tidak ada karyawan yang terjebak di dalam area tambang.

“Kami senantiasa menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan keselamatan kerja, pengendalian risiko, dan penerapan good mining practice, serta berkoordinasi dengan aparat dan pemangku kepentingan terkait untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” tambahnya.

Perusahaan juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan selalu merujuk pada informasi resmi dari Antam  maupun pihak berwenang.

 

Halaman:
1 2
