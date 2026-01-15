Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Realisasi Investasi 2025 Tembus Rp1.931 Triliun, Serap 2,7 Juta Tenaga Kerja

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |14:36 WIB
Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |14:36 WIB
Menteri Investasi Rosan Roeslani Ungkap Realisasi Investasi Sepanjang 2025. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi Indonesia mencapai Rp1.931,2 triliun sepanjang Januari hingga Desember 2025. Capaian ini setara 101,3 persen dari target Rp1.905,6 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, realisasi investasi sepanjang 2025 tumbuh 12,7 persen secara tahunan (year on year/YoY) dan menunjukkan kinerja investasi nasional yang tetap solid di tengah dinamika ekonomi global.

“Target realisasi investasi 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun alhamdulillah tercapai dan sedikit melampaui. Sepanjang tahun 2025, total investasi mencapai Rp1.931,2 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Dari sisi dampak terhadap ketenagakerjaan, investasi sepanjang 2025 mampu menyerap 2.710.532 tenaga kerja Indonesia, meningkat 10,4 persen (YoY). Penyerapan tenaga kerja ini berasal dari berbagai sektor, khususnya industri pengolahan, transportasi, pertambangan, hingga kawasan industri dan perkantoran.

Secara wilayah, investasi mulai semakin merata. Realisasi investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp991,2 triliun atau 51,3 persen, dengan pertumbuhan 10,7 persen (YoY). Sementara itu, Pulau Jawa menyumbang Rp940,0 triliun atau 48,7 persen, dengan pertumbuhan lebih tinggi, yakni 14,8 persen (YoY). Distribusi ini menunjukkan pergeseran investasi yang semakin kuat ke luar Jawa, sejalan dengan agenda pemerataan pembangunan dan penguatan kawasan industri baru.

Berdasarkan jenis penanaman modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp1.030,3 triliun atau 53,4 persen dari total investasi, tumbuh signifikan 26,6 persen (YoY). Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp900,9 triliun atau 46,6 persen, dengan pertumbuhan relatif stabil 0,1 persen (YoY). Lonjakan PMDN mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha domestik terhadap prospek ekonomi nasional.

Untuk sebaran lokasi, lima provinsi dengan realisasi PMA dan PMDN terbesar pada 2025 adalah Jawa Barat di posisi pertama dengan Rp296,8 triliun (15,4 persen), diikuti DKI Jakarta Rp270,9 triliun (14,0 persen), Jawa Timur Rp145,1 triliun (7,5 persen), Banten Rp130,2 triliun (6,7 persen), dan Sulawesi Tengah Rp127,2 triliun (6,6 persen). Masuknya Sulawesi Tengah dalam lima besar mencerminkan kuatnya arus investasi ke kawasan berbasis hilirisasi sumber daya alam.

 

